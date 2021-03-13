Британцы стали хуже относиться к Меган и Гарри после интервью

Источник материала: ОНТ

Британцы не прониклись симпатией к принцу Гарри и Меган Маркл после выхода их интервью в эфир, пишет lenta.ru со ссылкой на результаты опроса компании YouGov.

1663 человека приняли участие в исследовании. Как показывают результаты на 11 марта, 45% опрошенных выразили симпатию принцу Гарри, а 48% – рассказали, что плохо к нему относятся. Таким образом, рейтинг принца упал до -3, хотя 2 марта он составлял еще 12.

Поддержку Меган Маркл выразил 31% опрошенных, а 58% – не одобряет ее персону. До -27 снизился ее рейтинг, хотя неделю назад он был -14. В общем, до рекордно низкого уровня упал рейтинг пары.

Принцу Гарри и герцогине Сассекской Меган симпатизируют в основном молодые люди от 18 до 24 лет, в то время, как представители старшей возрастной группы – от 65 лет – их не любят.

По данным опроса, королеву продолжает одобрять 80% опрошенных, число ее критиков уменьшилось на 1%. Намного снизился рейтинг только у принца Чарльза – с 21 до 7, принца Уильяма – с 65 до 60, а у Кейт Миддлтон он остался прежним.

Напомним, 8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью , которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Многие СМИ назвали интервью сенсационным и скандальным, а почти половина британцев посчитала неприемлемыми заявления, сделанные парой.

Фото: Instagram @meghanmarkle_official

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