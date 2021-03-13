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Лукашенко поздравил Папу Римского с очередной годовщиной понтификата

13.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил Папу Римского с очередной годовщиной понтификата

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с очередной годовщиной понтификата, сообщается на сайте Президента Беларуси.

Президент подчеркнул, что совместным инициативам по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога способствует единство взглядов в Беларуси и Ватикане, а также формирует основу для поддержки в международных организациях.

Кроме того, белорусский лидер пожелал Папе Римскому хорошего здоровья, а также долгих лет пасторской службы вечным христианским ценностям – вере, надежде и любви.

Фото: Twitter @Pontifex



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От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с очередной годовщиной понтификата, сообщается на сайте...
 
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