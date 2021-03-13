|
Лукашенко поздравил Папу Римского с очередной годовщиной понтификата
Источник материала: ОНТ
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с очередной годовщиной понтификата,
Президент подчеркнул, что совместным инициативам по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога способствует единство взглядов в Беларуси и Ватикане, а также формирует основу для поддержки в международных организациях.
Кроме того, белорусский лидер пожелал Папе Римскому хорошего здоровья, а также долгих лет пасторской службы вечным христианским ценностям – вере, надежде и любви.
Фото: Twitter
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с очередной годовщиной понтификата, сообщается на сайте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)