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Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Тюмени из-за отказа двигателя
Источник материала: ОНТ
Самолет, который летел из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени,
Известно, что воздушное судно приземлилось в аэропорту Рощино рано утром по местному времени.
197 пассажиров, из которых семь детей, находились на борту самолета А-321. Их всех разместили в санитарной зоне.
Фото: БЕЛТА
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Самолет, который летел из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру....
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