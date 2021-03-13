Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Тюмени из-за отказа двигателя

Источник материала: ОНТ

Самолет, который летел из Москвы в Новосибирск, экстренно приземлился в Тюмени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Известно, что воздушное судно приземлилось в аэропорту Рощино рано утром по местному времени.

197 пассажиров, из которых семь детей, находились на борту самолета А-321. Их всех разместили в санитарной зоне.

Фото: БЕЛТА





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