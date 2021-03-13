ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Минская лыжня-2021»: Лукашенко принимает участие в спортивном празднике в «Раубичах»

13.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Минская лыжня-2021»: Лукашенко принимает участие в спортивном празднике в «Раубичах»

Сегодня в «Раубичах» проходит большой спортивный праздник – «Минская лыжня-2021». Юбилейный, 35-й по счёту, фестиваль собрал любителей здорового образа жизни со всей страны. На трассу вышел и Александр Лукашенко.



Лыжня в отличном состоянии – в этом году не пригодились даже снежные пушки. Условный круг в 1000 м с уклонами надо будет пройти дважды. В гонку включены и элементы биатлона – умение метко стрелять поможет сократить дистанцию. Мишени стоят на двух огневых рубежах, каждый промах – плюс 50 м.

Победителя угадать заранее невозможно, в этом году команд больше 70-ти. Эстафета будет проходить в несколько этапов, команда Президента стартует в первом.

Зрелище обещает быть захватывающим! За медали поспорят дружины высших органов власти, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств, республиканских органов государственного управления. Жарко будет и на трибунах. Кроме того, болельщиков ждёт большая развлекательная программа.

Если зрителям наскучит сидеть на месте, желающим предложат проявить себя в армрестлинге или перетягивании каната. Финалом праздника станет награждение. Победителей лыжни ждут кубки и медали. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в «Раубичах» проходит большой спортивный праздник – «Минская лыжня-2021». Юбилейный, 35-й по счёту, фестиваль собрал любителей здорового образа жизни со всей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Atlantic Council: У Украины есть надежный способ улучшить отношения с США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by