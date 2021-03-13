«Минская лыжня-2021»: Лукашенко принимает участие в спортивном празднике в «Раубичах»

Источник материала: ОНТ

Сегодня в «Раубичах» проходит большой спортивный праздник – «Минская лыжня-2021». Юбилейный, 35-й по счёту, фестиваль собрал любителей здорового образа жизни со всей страны. На трассу вышел и Александр Лукашенко.







Лыжня в отличном состоянии – в этом году не пригодились даже снежные пушки. Условный круг в 1000 м с уклонами надо будет пройти дважды. В гонку включены и элементы биатлона – умение метко стрелять поможет сократить дистанцию. Мишени стоят на двух огневых рубежах, каждый промах – плюс 50 м.

Победителя угадать заранее невозможно, в этом году команд больше 70-ти. Эстафета будет проходить в несколько этапов, команда Президента стартует в первом.

Зрелище обещает быть захватывающим! За медали поспорят дружины высших органов власти, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств, республиканских органов государственного управления. Жарко будет и на трибунах. Кроме того, болельщиков ждёт большая развлекательная программа.

Если зрителям наскучит сидеть на месте, желающим предложат проявить себя в армрестлинге или перетягивании каната. Финалом праздника станет награждение. Победителей лыжни ждут кубки и медали.

Фото: БЕЛТА

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