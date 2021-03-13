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Партизаны Ангарской провели серию дерзких акций в Минске
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Ангарской провели серию дерзких акций в Минске
Ко Дню Воли в столицу возвращается национальная символика.
Партизаны Ангарской продолжают украшать свой район в цвета национального флага и готовится ко Дню Воли.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Ко Дню Воли в столицу возвращается национальная символика.
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