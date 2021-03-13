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В телеге сегодня. «Посыл предельно ясен»

13.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Telegrаm-канал Салiдарнасцi – о пятничном разговоре в Молодечно.

– Весьма характерный диалог состоялся у Лукашенко с министром здравоохранения Пиневичем. Обсуждали отключения подачи кислорода в витебской больнице скорой медицинской помощи, о которых рассказал завотделением анестезиологии и реанимации Мартов:

— А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что… — в своей обычной пренебрежительной манере начинает Лукашенко.

— БСМП Витебска, — тут же услужливо подсказывает министр. То есть сразу понимает, где собака зарыта.

— Так что там за проблема? Не хватает кислорода? — продолжает Лукашенко.

— Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек… — Пиневич де-факто подтверждает, что Мартов сказал правду.

Но такая правда Лукашенко не нужна. Поэтому он, игнорируя, что ЧП имело место, быстро переводит стрелки на врача:

— Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить.

Министр, который до этого ни про какую политику и не заикался, моментально принимает подачу:

— Поставим.

— Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи, — итожит Лукашенко.

Посыл предельно ясен: прежде всего, надо не с проблемами разбираться, а заткнуть рот врачам, которые обнародуют неприглядные факты. Что при таких подходах ждет белорусскую медицину и пациентов, объяснять не надо, – отмечаем в нашем телеграме, а если хотите читать одними из первых – подписывайтесь на @gazetaby.

 
Теги: Витебск
 
 
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Telegrаm-канал Салiдарнасцi – о пятничном разговоре в Молодечно.
 
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