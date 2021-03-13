«Black lives matter». Власти Миннеаполиса выплатят семье погибшего Джорджа Флойда $27 миллионов

Источник материала: Onliner

Издание NBC News сообщает , что власти Миннеаполиса (штат Миннесота, США) согласились выделить 27 миллионов долларов на урегулирование гражданского иска от семьи Джорджа Флойда. Это произошло всего за несколько недель до начала судебного разбирательства по делу бывшего офицера, обвиняемого в убийстве. Отмечается, что компенсация является рекордной в истории штата Миннесота.

Городской совет единогласно одобрил это предложение в пятницу после закрытого заседания. Компенсация включает в себя и пожертвование в размере 500 тысяч долларов общине, расположенной на пересечении 38-й и Чикагской авеню, где в прошлом году полиция столкнулась с Флойдом после того, как продавщица из круглосуточного магазина заявила, что он пытался использовать поддельную 20-долларовую купюру для покупки сигарет.





Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские во время проверки информации об использовании фальшивых денежных банкнот подошли к автомобилю 46-летнего Джорджа Флойда. Водителю приказали выйти из машины, последовала процедура задержания, во время которой правоохранителями против безоружного афроамериканца был применен удушающий прием: задержанному надавили коленом на шею, это длилось несколько минут. Через некоторое время была констатирована смерть Флойда.

После этого инцидента в ряде американских городов вспыхнули протесты. Акции прошли в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Лас-Вегасе и других городах. Перед Белым домом в Вашингтоне состоялся митинг. Протестующие осудили жестокие действия полицейских и потребовали наказать виновных. В руках люди держали плакаты, на которых было написано «Я не могу дышать» и «Перестаньте нас убивать».

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