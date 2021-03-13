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«Black lives matter». Власти Миннеаполиса выплатят семье погибшего Джорджа Флойда $27 миллионов
Источник материала: Onliner
Издание NBC News
Городской совет единогласно одобрил это предложение в пятницу после закрытого заседания. Компенсация включает в себя и пожертвование в размере 500 тысяч долларов общине, расположенной на пересечении 38-й и Чикагской авеню, где в прошлом году полиция столкнулась с Флойдом после того, как продавщица из круглосуточного магазина заявила, что он пытался использовать поддельную 20-долларовую купюру для покупки сигарет.
Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские во время проверки информации об использовании фальшивых денежных банкнот подошли к автомобилю 46-летнего Джорджа Флойда. Водителю приказали выйти из машины, последовала процедура задержания, во время которой правоохранителями против безоружного афроамериканца был применен удушающий прием: задержанному надавили коленом на шею, это длилось несколько минут. Через некоторое время была констатирована смерть Флойда.
После этого инцидента в ряде американских городов вспыхнули протесты. Акции прошли в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Лас-Вегасе и других городах. Перед Белым домом в Вашингтоне состоялся митинг. Протестующие осудили жестокие действия полицейских и потребовали наказать виновных. В руках люди держали плакаты, на которых было написано «Я не могу дышать» и «Перестаньте нас убивать».
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Издание NBC News сообщает, что власти Миннеаполиса (штат Миннесота, США) согласились выделить 27 миллионов долларов на урегулирование гражданского иска от семьи...
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