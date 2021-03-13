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Нежные и непредсказуемые в любви знаки зодиака
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Наиболее нежными, чувствительными и отзывчивыми женщинами считаются: Весы, Рак, Телец, Рыбы и Близнецы.
Рак
Эти женщины уже рождаются добрыми, внимательными и заботливыми. Они не демонстрируют своих чувств на людях, но наедине с любимыми они невероятно нежные и трепетные, готовы исполнить любое желание. Однако есть одно «но». Человек, для которого они захотят сделать всё, холить и лелеять его, должен быть любимым и так же преданно любить в ответ.
Близнецы
Женщины этого знака всегда готовы во всём помочь любимому человеку. Близнецы кажутся отстранёнными, надменными, даже самоуверенными, но могут, спрятав свою гордыню, стать для своего мужчины заботливой и нежной второй половинкой. Для того чтобы чувства женщины-Близнеца не угасли, мужчина должен постоянно её удивлять и показывать ей свою любовь и заботу.
Рыбы
Эти женщины преданны любимому мужчине, воспринимают его проблемы, как свои. Они нежны и ласковы с любимым, всегда готовы ему помочь. Рыбы любят, чтобы им говорили о любви, они очень нуждаются в нежных прикосновениях любимого человека.
Телец
Женщины-Тельцы готовы любить и спасать весь мир. Они и в зрелом возрасте остаются ранимыми, нежными девочками, которые с доверчивым обожанием смотрят на любимого человека. От него они ждут такой же любви и обожания, страстных объятий и слов о вечной любви.
Весы
У этих женщин непростой характер. Но все конфликты они стараются решить мирным путём. Весы очень чутко и болезненно реагируют на несправедливость, подлость и предательство. Зато человеку, которого они любят и уважают, Весы готовы помочь в любых (не противозаконных) делах. Женщины-Весы для любимого мужчины – нежные кошечки, которые иногда, совсем чуть-чуть, могут выпустить коготки.
Водолей
Женщины этого знака очень коммуникабельны и непредсказуемы, всегда готовы к авантюрным поступкам. Любимого мужчину чаще всего выбирают из круга друзей. Это будет человек, который разделяет их интересы и взгляды на жизнь, а также на любовные отношения. В любви женщины-Водолеи любят экспериментировать, рутинные отношения – не для них.
Скорпион
Несмотря на то, что Скорпион относится к водной стихии, женщины этого знака – настоящее пламя в любви. Они очень притягательны для противоположного пола, обладают природным магнетизмом. Мужчину они выбирают себе сами, подчиняя его разум и сердце своей воле.
Женщины-Скорпионы – энергичны и страстны в любви, но страшные ревнивицы и эгоистки. Мужчина, которого полюбит женщина-Скорпион, обретет в её лице замечательную жену, любовницу и мать его детей.
Лев
Женщина-Львица – невероятно страстна в любви. У мужчины, которого она наметила себе в жертву, нет ни единого шанса. Но мужчина этот должен соответствовать требовательной партнерше, которая привыкла иметь всё самое лучшее. Иначе Львица, разочаровавшись, пойдёт искать себе новую жертву.
Дева
Женщины-Девы – нежные и романтичные, однако страстными их назвать нельзя. Они любят основательные и предсказуемые отношения, не таящие никаких сюрпризов. Для любимого человека – Девы любящие, верные и надежные спутницы.
Козерог
Представительницы земной стихии довольно сдержанны в эмоциях. Однако в отношениях они хотят быть лидером, и никем другим. Дамы-Козероги не терпят возражений. Очень терпеливо и дотошно они будут объяснять любимому, почему их мнение самое правильное, и не успокоятся, пока тот не сдастся на милость победителя.
Стрелец
Ещё один огненный знак, которого очень тяжело любить – Стрелец. Это страстная натура, которая очень легко переходит от любви к ненависти и наоборот. Дамы-Стрельцы очень отходчивы и не любят скандалов, но огненный темперамент вновь и вновь заставляет их выносить мозг любимым людям.
Овен
Темперамент этих женщин взрывной. Руководимые огненной стихией, они, как ураган, готовы всё снести на своём пути. Для них невероятно важно быть лидером как в профессии, так и в любви. Мужчина, которого они полюбят, должен соответствовать их требованиям. А женщине-Овну требуются драйв, адреналин, бушующие страсти. С мужчиной, который разочарует её, женщина-Овен расстанется не задумываясь.
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Наиболее нежными женщинами считаются: Весы, Рак, Телец, Рыбы и Близнецы.
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