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Рак

Близнецы

Рыбы

Телец

Весы

Водолей

Скорпион

Лев

Дева

Козерог

Стрелец

Овен

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нежные и непредсказуемые в любви знаки зодиака Наиболее нежными женщинами считаются: Весы, Рак, Телец, Рыбы и Близнецы.

Наиболее нежными, чувствительными и отзывчивыми женщинами считаются: Весы, Рак, Телец, Рыбы и Близнецы.Эти женщины уже рождаются добрыми, внимательными и заботливыми. Они не демонстрируют своих чувств на людях, но наедине с любимыми они невероятно нежные и трепетные, готовы исполнить любое желание. Однако есть одно «но». Человек, для которого они захотят сделать всё, холить и лелеять его, должен быть любимым и так же преданно любить в ответ.Женщины этого знака всегда готовы во всём помочь любимому человеку. Близнецы кажутся отстранёнными, надменными, даже самоуверенными, но могут, спрятав свою гордыню, стать для своего мужчины заботливой и нежной второй половинкой. Для того чтобы чувства женщины-Близнеца не угасли, мужчина должен постоянно её удивлять и показывать ей свою любовь и заботу.Эти женщины преданны любимому мужчине, воспринимают его проблемы, как свои. Они нежны и ласковы с любимым, всегда готовы ему помочь. Рыбы любят, чтобы им говорили о любви, они очень нуждаются в нежных прикосновениях любимого человека.Женщины-Тельцы готовы любить и спасать весь мир. Они и в зрелом возрасте остаются ранимыми, нежными девочками, которые с доверчивым обожанием смотрят на любимого человека. От него они ждут такой же любви и обожания, страстных объятий и слов о вечной любви.У этих женщин непростой характер. Но все конфликты они стараются решить мирным путём. Весы очень чутко и болезненно реагируют на несправедливость, подлость и предательство. Зато человеку, которого они любят и уважают, Весы готовы помочь в любых (не противозаконных) делах. Женщины-Весы для любимого мужчины – нежные кошечки, которые иногда, совсем чуть-чуть, могут выпустить коготки.Женщины этого знака очень коммуникабельны и непредсказуемы, всегда готовы к авантюрным поступкам. Любимого мужчину чаще всего выбирают из круга друзей. Это будет человек, который разделяет их интересы и взгляды на жизнь, а также на любовные отношения. В любви женщины-Водолеи любят экспериментировать, рутинные отношения – не для них.Несмотря на то, что Скорпион относится к водной стихии, женщины этого знака – настоящее пламя в любви. Они очень притягательны для противоположного пола, обладают природным магнетизмом. Мужчину они выбирают себе сами, подчиняя его разум и сердце своей воле.Женщины-Скорпионы – энергичны и страстны в любви, но страшные ревнивицы и эгоистки. Мужчина, которого полюбит женщина-Скорпион, обретет в её лице замечательную жену, любовницу и мать его детей.Женщина-Львица – невероятно страстна в любви. У мужчины, которого она наметила себе в жертву, нет ни единого шанса. Но мужчина этот должен соответствовать требовательной партнерше, которая привыкла иметь всё самое лучшее. Иначе Львица, разочаровавшись, пойдёт искать себе новую жертву.Женщины-Девы – нежные и романтичные, однако страстными их назвать нельзя. Они любят основательные и предсказуемые отношения, не таящие никаких сюрпризов. Для любимого человека – Девы любящие, верные и надежные спутницы.Представительницы земной стихии довольно сдержанны в эмоциях. Однако в отношениях они хотят быть лидером, и никем другим. Дамы-Козероги не терпят возражений. Очень терпеливо и дотошно они будут объяснять любимому, почему их мнение самое правильное, и не успокоятся, пока тот не сдастся на милость победителя.Ещё один огненный знак, которого очень тяжело любить – Стрелец. Это страстная натура, которая очень легко переходит от любви к ненависти и наоборот. Дамы-Стрельцы очень отходчивы и не любят скандалов, но огненный темперамент вновь и вновь заставляет их выносить мозг любимым людям.Темперамент этих женщин взрывной. Руководимые огненной стихией, они, как ураган, готовы всё снести на своём пути. Для них невероятно важно быть лидером как в профессии, так и в любви. Мужчина, которого они полюбят, должен соответствовать их требованиям. А женщине-Овну требуются драйв, адреналин, бушующие страсти. С мужчиной, который разочарует её, женщина-Овен расстанется не задумываясь.