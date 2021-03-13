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Экс-глава Нацбанка: «Государство может принять решение временно не выдавать валюту и деньги со счетов вкладчиков»

13.03.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-глава Нацбанка: «Государство может принять решение временно не выдавать валюту и деньги со счетов вкладчиков»
Иллюстративное фото
3 марта Национальный банк Беларуси оставил ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности – 7,75%. Однако годовая инфляция уже в прошлом месяце достигла 8,7%.

О причинах и последствиях такого решения Беларуская праўда побеседовала с бывшим главой Нацбанка Станиславом Богданкевичем.

- Национальный банк не выполняет те функции, которые на него возложены государством. То есть, функции обеспечения устойчивости национальной валюты, стабильности валюты, сохранности накоплений граждан, предприятий, государства. Национальный банк с учетом состояния экономики, на основании расчетов должен регулировать ставку рефинансирования. Это его задача.

- К каким последствиям может привести решение регулятора?

- К углублению нестабильности. В условиях роста экономики такое решение на краткосрочный период было бы более-менее приемлемым, но в условиях стагнации экономики это приведет к более быстрой девальвации, инфляции – к усугублению ситуации.

На состояние денежного рынка влияет множество факторов, ставка рефинансирования – только один из них. Ставка рефинансирования – это ориентир для ставки по кредитам, ставки по депозитам. Но ориентир не обоснованный, поэтому возможны шатания, все рыночные процессы могут замедляться на какое-то время. Но в любом случае надо ожидать обвала в дальнейшем.

- Люди могут побежать за своими вкладами в банки?

- (Смеется). Они и так уже побежали: валютные вклады уменьшились на 2-3 миллиарда долларов. Сегодня происходит огромное снижение остатков вкладов в банках. Люди чувствуют неблагоприятную ситуацию, что государство в условиях кризиса может и ограничить выдачу средств с банковских счетов собственникам. Если экономика продолжит падение, государство может принять решение временно не выдавать валюту и деньги со счетов вкладчиков.

- Многие считают, что власти включили печатный станок. Действительно ли так?

- Я в большей степени доверяю все-таки статистике: рост широкой денежной массы в этом году пока не набрал большие темпы, денежная масса растет медленно. Посмотрим дальше. Обычно при росте денежной массы углубляется процесс инфляции: годовая инфляция в прошлом месяце составила 8,7%, а денежная масса выросла до 6-6,5% – в прошлом году она росла более быстрыми темпами.

Ситуация надо рассматривать в комплексе. Если начнется обвал экономики, то обвалится и ситуация на денежном рынке.

- В Нацбанке ведь понимают все риски принятого решения. Почему тогда пошли на такой шаг?

- Потому что у нас Нацбанк управляется из беларуского Кремля, из администрации Лукашенко. Очевидно, Каллаур не идет на обострение, а пытается усидеть на своей должности, как я понимаю. Нацбанк обязан был повышать ставку рефинансирования как минимум до 10%. А если бы хотел регулировать валютный курс, то обязан был бы ставку рефинансирования даже удвоить временно, а при стабилизации ситуации снижал бы ее. Нацбанк перестал использовать ставку рефинансирования как инструмент стабильности на денежном рынке. Видимо, задействует другие механизмы: вмешивается в процентную политику коммерческих банков, куда не следовало бы влезать, вмешивается в процентную политику по депозитам, особенно в иностранной валюте; мы же видим, что ставки по долларовым депозитам держатся на уровне 2,3% максимум. Именно поэтому и происходит огромный отток валюты из банков – ставка явно должна быть выше.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Станислав Богданкевич допускает даже такое развитие ситуации в случае усиления экономического кризиса.
 
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