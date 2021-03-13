Великий пост 2021: все запреты и календарь питания

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Это православные праздники:



Календарь Великого поста:

Что находится под строгим запретом в дни Великого поста:

Кому можно не соблюдать Великий пост:

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Великий пост начинается в Украине 15 марта. Для православных христиан это пост является самым строгим и направлен на то, чтобы очистить свою душу и тело к самому большому празднику – Пасхе. Великий пост продлится с 15 марта до 1 мая и будет длиться 48 дней.Что находится под запретом и как правильно составить календарь питания в период Великого поста – в материалеГотовиться к посту нужно заранее и мясные блюда стоит исключать из рациона уже за неделю до начала ограничений. Самые строгие недели поста – первая и последняя. Некоторые дни будут под менее строгими ограничениями.Благовещение 7 апреляВербное воскресенье 25 мартаЛазарева суббота 31 мартаВыходные дниВ такие дни в рационе разрешена рыба или рыбные продукты, а в выходные дни можно выпить небольшой бокал красного сухого вина.1 неделя – Торжество православия. Это неделя строго поста, нужно полностью отказаться от пищи, со вторника по пятницу можно есть хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, воду. Горячую пищу с маслом можно только в субботу и воскресенье.2-6 неделя поста. Понедельник, среда, пятница – сухоядение, вторник и четверг – горячая пища без масла, суббота и воскресенье – горячая пища с маслом.7 неделя – Страстная седмица – во все дни недели разрешено только сухоядение, в пятницу нельзя есть до выноса плащаницы.15 марта – полный отказ от пищи.17, 19, 22, 24, 26, 31 марта – сухоядение. Пища, которая не проходила термическую обработку – сырые овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, мед, вода.16,18, 23, 15, 30 марта – можно употреблять горячую пищу без растительного масла. В эти дни в рационе разрешены каши, супы, грибы.5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 апреля – сухоядение.2, 6, 8, 13, 15, 20, 22 апреля – горячая пища без растительного масла.20, 21, 27, 28 марта и 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля – менее строгие дни и разрешена горячая пища с растительным маслом. Можно готовить каши, супы, грибы, тушить овощи с добавлением масла.7 апреля – Благовещение. Можно есть рыбу, морепродукты, вареную и тушеную пищу растительного происхождения с добавлением масла.24 апреля – Лазарева суббота – можно есть рыбную икру, вареные и тушеные овощи, каши, супы, грибы, с добавлением масла.25 апреля – Вербное воскресенье. В этот день разрешено есть пищу с растительным маслом и добавить в рацион рыбу.Мясо и все мясные продуктыЯйца и продукты, где они есть в составеМолочные продукты и молокоСладости, пряности, соленьяАлкогольПожилым людямЛюдям с хроническими заболеваниямиЛюдям после длительной болезни, которые находятся в периоде восстановленияБеременным женщинамМаленьким детямЛюдям, которые тяжело физически работаютПутникам, которые находятся в дальней дороге.