Великий пост 2021: все запреты и календарь питания

Великий пост начинается в Украине 15 марта. Для православных христиан это пост является самым строгим и направлен на то, чтобы очистить свою душу и тело к самому большому празднику – Пасхе. Великий пост продлится с 15 марта до 1 мая и будет длиться 48 дней.
Что находится под запретом и как правильно составить календарь питания в период Великого поста – в материале Lite.
Готовиться к посту нужно заранее и мясные блюда стоит исключать из рациона уже за неделю до начала ограничений. Самые строгие недели поста – первая и последняя. Некоторые дни будут под менее строгими ограничениями.
Это православные праздники:
Благовещение 7 апреля
Вербное воскресенье 25 марта
Лазарева суббота 31 марта
Выходные дни
В такие дни в рационе разрешена рыба или рыбные продукты, а в выходные дни можно выпить небольшой бокал красного сухого вина.
Календарь Великого поста:
1 неделя – Торжество православия. Это неделя строго поста, нужно полностью отказаться от пищи, со вторника по пятницу можно есть хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, воду. Горячую пищу с маслом можно только в субботу и воскресенье.
2-6 неделя поста. Понедельник, среда, пятница – сухоядение, вторник и четверг – горячая пища без масла, суббота и воскресенье – горячая пища с маслом.
7 неделя – Страстная седмица – во все дни недели разрешено только сухоядение, в пятницу нельзя есть до выноса плащаницы.
15 марта – полный отказ от пищи.
17, 19, 22, 24, 26, 31 марта – сухоядение. Пища, которая не проходила термическую обработку – сырые овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, мед, вода.
16,18, 23, 15, 30 марта – можно употреблять горячую пищу без растительного масла. В эти дни в рационе разрешены каши, супы, грибы.