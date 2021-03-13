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Праздник 13 марта и его главные запреты: что запрещено делать, у кого именины

13.03.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 13 марта и его главные запреты: что запрещено делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
Православные христиане 13 марта чтят память преподобного Василия Декаполита.

Что можно и нельзя делать в этот день, а также главные приметы и запреты - читайте в нашем материале.

Этот византийский монах и исповедник жил в Константинополе и пострадал за веру - во время иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре в VIII веке был предан истязаниям и брошен в темницу.

В народном календаре праздник прижился под названием Васильев день, Василий-капельник, Василий Древоруб. В этот день девушки начинали петь веснянки и готовили специальную выпечку - верили, что если съесть такой калач натощак, то это сулит счастье и крепкое здоровье.

В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.

Что нужно делать 13 марта, приметы


Если на Василия-капельника поставить в доме веточку ели или сосны, то целый год все члены семьи будут здоровы.

Чай из сосновых почек в этот день должен притянуть благополучие и достаток в дом.

Если сегодня в небе вокруг солнца видны круги, то это сулит хороший урожай.

Дождливая погода в Васильев день обещала скорые ночные заморозки, но при этом и хорошую погоду летом.
Если в этот день прилетели грачи, то лето будет дождливое.

Что нельзя делать в этот день


В этот день не стоит вышивать и шить, чтобы не ухудшилось зрение.

Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

Именинники – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.
 
 
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Чай из сосновых почек в этот день должен притянуть благополучие и достаток в дом.
 
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