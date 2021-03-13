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Мать схватила за волосы загулявшую Лободу

13.03.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мать схватила за волосы загулявшую Лободу
Светлана Лобода. Фото: пресс-служба Светланы Лободы
Накануне Светлана Лобода стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Артистка рассказала ведущему о своем бурном подростковом периоде.

Как отметила знаменитость, у нее всегда были прекрасные отношения с мамой (кстати, 12 марта родительница певицы отметила день рождения). Однако однажды они все же крупно поссорились. Это случилось, когда Светлане Лободе было около 17 лет.

Видимо, гормоны в тот период еще бушевали, вот девушка и бунтовала против родительской опеки. Как-то раз подросток явилась домой после вечеринки слегка подшофе, да еще и с выкрашенными в зеленый цвет волосами.

«Когда она увидела, схватила за волосы и в ванную меня», – вспоминает Светлана Лобода. Мама поспешила вымыть голову загулявшего тинейджера хной. Артистка отметила, что на самом деле ее родительница очень добрый и отзывчивый человек, и тот инцидент в подростковом возрасте чуть ли не единственный конфликт за всю жизнь.


Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за наряда Светланы Лободы, в котором она появилась на шоу «Голос. Дети». Певица предстала перед зрителями и участниками конкурса в платье с глубоким декольте. Тогда некоторые пользователи Сети возмутились откровенному наряду исполнительницы, отметив, что он не соответствует формату передачи.

Впрочем, у звезды свое мнение на этот счет. Она заявила, что участники «Голос. Дети» еще слишком маленькие и им все равно на нее вырез.
 
 
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Это случилось, когда певице было около 17 лет.
 
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