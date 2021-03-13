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Игорный бизнес Беларуси в январе заплатил в бюджет 39,6 млн рублей

13.03.2021 13:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По состоянию на 1 января 2021 года сумма фактического поступления в бюджет налога на игорный бизнес составила 39,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе министерства по налогам и сборам.

В кассовую спецсистему Беларуси МНС было включено свыше 6 тысяч компаний и ИП, деятельность которых связана с игорным бизнесом.

По данным МНС страны, фактическое поступление подоходного налога с выигрышей составило 37,6 млн рублей.

Лицензии на игорную деятельность имеют 117 юридических лиц, фактически же этим занимаются 103 субъекта налогообложения.

К белорусской юрисдикции относятся 2 виртуальных игорных заведения и 295 наземных. Всего же в стране работает 26 игорных заведения, в которых 195 игровых автоматов. Принимают ставки 102 букмекерских конторы.

В специальной цифровой кассовой системе стоят на учете 6 212 компаний и ИП, занимающихся игорным бизнесом. В отдельный список входят игровые столы – их в Беларуси 134, игровые автоматы (5 975), отдельно – кассы БК (103).

Об игорном бизнесе Беларуси

После запрета игорного бизнеса в России большое количество игроков переместилось в Беларусь, где разрешены игорные заведения и БК. Страна теперь считается одним из крупнейших представителей данного рынка.

Что касается букмекеров, то в стране их немного, так как законодательство требует, чтобы они были юридически зарегистрированы в Беларуси. Поэтому международные букмекеры не стремятся легализовать здесь свой бизнес.

Еще одно требование касается активных игроков. Согласно законодательству, весь размер выигрыша, включая ставку и возврат, облагается обязательным налогов в 4 процента. При этом чистая прибыль может быть намного меньше, чем полная сумма.

Тем не менее, российские букмекерские конторы и даже европейские ведут деятельность в Беларуси и исправно платят налог с чистой прибыли в размере 13%.

Законодательная база для игорного бизнеса

Деятельность регулируется налоговым законодательством, которое изменилось в 2018 году, и в стране были разрешены виртуальные игорные заведения. В августе этого года Александр Лукашенко подписал Указ о совершенствовании гемблинг-бизнеса. В соответствии с документом, а стране разрешено регистрировать онлайн-гемблинг, в том числе и букмекерские конторы.

Беларусь стала первой страной в СНГ, где стало возможно зарабатывать на игорном онлайн-бизнесе. Эксперты считают, что легализация таких заведений принесет большие поступления в госбюджет и положительно скажется на развитии IT-бизнеса.

Заметка написана по материалам сайта https://bukmeker-expert.info/country/belarus/

 
 
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По состоянию на 1 января 2021 года сумма фактического поступления в бюджет налога на игорный бизнес составила 39,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе...
 
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