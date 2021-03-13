|
Еще шесть человек получили статус политзаключенных
Источник материала: Партизан
Правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек. Общее количество политзаключенных в стране увеличилось до 285 человек.
Еще шестерых белорусов признали политзаключенными / t.me/viasna96
Как
Правозащитники напоминают, что стихийные митинги были вызваны недоверием к итогам президентских выборов. Действия силовиков против демонстрантов они оценивают они оценивают как "непропорциональное применение физической силы, спецсредств и оружия".
Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают освободить всех политзаключенных и людей, задержанных за участие в мирных собраниях, и прекратить политические репрессии против граждан страны.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, простое общество "Инициатива FORB", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек. Общее количество политзаключенных в стране увеличилось до 285 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)