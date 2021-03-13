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Еще шесть человек получили статус политзаключенных

13.03.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек. Общее количество политзаключенных в стране увеличилось до 285 человек.


Еще шестерых белорусов признали политзаключенными / t.me/viasna96​


Как сообщается на лишенном аккредитации правозащитном сайте "Весна", это произошло "в связи с информацией о взятии под стражу и предъявлении обвинений по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса ("групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") Кире Бояренко, Ольге Глушень и по ч. 2 ст. 293 УК ("массовые беспорядки) Валерию Мельничуку, Ивану Дацишину, а также о вынесении судом Московского района г. Бреста приговоров о лишении свободы на три года по ч. 2 ст. 293 УК в отношении несовершеннолетних Дениса Хазея и Сергея Гацкевича".

Правозащитники напоминают, что стихийные митинги были вызваны недоверием к итогам президентских выборов. Действия силовиков против демонстрантов они оценивают они оценивают как "непропорциональное применение физической силы, спецсредств и оружия".

Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключенных и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают освободить всех политзаключенных и людей, задержанных за участие в мирных собраниях, и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, простое общество "Инициатива FORB", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр.
 
Теги: Брест
 
 
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Правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек. Общее количество политзаключенных в стране увеличилось до 285 человек.
 
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