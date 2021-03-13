|
В Гродно задержали журналиста-расследователя Дениса Ивашина
Источник материала: Партизан
В Гродно 12 марта задержали журналиста Дениса Ивашина.
Денис Ивашин / Радио "Рация"
Это произошло примерно в 18 часов,
Как говорят очевидцы, журналиста задержали в квартире, где он живёт. Перед этим к дому подъехал синий микроавтобус.
Позже его мать написала, что Дениса задержали сотрудники КГБ, в квартире проходит обыск.
Ивашин — журналист-расследователь, публикуется в газете "Новы Час". В последнее время он писал о том, как бывшие украинские "беркутовцы" устроились на службу в белорусскую милицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно 12 марта задержали журналиста Дениса Ивашина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)