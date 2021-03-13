«Слушайте, ну это неприлично». Лукашенко сказал, что беларусы зря взялись за «золотое дно»

Источник материала: KYKY

На БелТА вышла новость с заголовком: «Лукашенко рассказал о своем «золотом дне». В ней говорится, что Лукашенко еще не смотрел нашумевший фильм блогера Степана Путило о самом себе, но уже его осуждает.

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. <...> Самое страшное для меня – опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» – заявил человек, который называет себя президентом.

Фильм Степана Путило о Лукашенко вышел на ютубе четыре дня назад – и уже собрал 4,7 миллиона просмотров.