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«Слушайте, ну это неприлично». Лукашенко сказал, что беларусы зря взялись за «золотое дно»

13.03.2021 13:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На БелТА вышла новость с заголовком: «Лукашенко рассказал о своем «золотом дне». В ней говорится, что Лукашенко еще не смотрел нашумевший фильм блогера Степана Путило о самом себе, но уже его осуждает. 

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей. <...> Самое страшное для меня – опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» – заявил человек, который называет себя президентом. 

Фильм Степана Путило о Лукашенко вышел на ютубе четыре дня назад – и уже собрал 4,7 миллиона просмотров. 

 
Теги: Новости
 
 
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На БелТА вышла новость с заголовком: «Лукашенко рассказал о своем «золотом дне». В ней говорится, что Лукашенко еще не смотрел нашумевший фильм блогера Степана...
 
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