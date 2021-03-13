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«Предложили от отца отказаться. Это сын откажется от отца!» Лукашенко - о скандале с новым руководством НОК
Источник материала: Tut.by
Лукашенко сегодня после «Минской лыжни» в Раубичах прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в предстоящей Олимпиаде в Токио и скандала вокруг непризнания НОК Виктора Лукашенко главой НОК. Об этом
Лукашенко сотрудники госСМИ задали вопрос: мол, МОК не признает Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Беларуси.
«Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже дано признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались, — ответил Лукашенко. — Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо.
Лукашенко говорит, что Виктор Лукашенко и так уже на протяжении длительного времени фактически работает на посту руководителя НОК: «Я там «зонтик» для этой организации (он имеет в виду время, когда возглавлял НОК, а вице-президентом был Виктор. — Прим. TUT.BY). Все было хорошо. Потом они прислали требование [накануне Олимпийского собрания НОК Беларуси]: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше».
Напомним, что 8 марта МОК объявил о продлении санкций в отношении НОК Беларуси. Он не признал Виктора Лукашенко президентом, а Дмитрия Баскова — членом исполкома.
Также МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.
«МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении МОК.
Наш НОК
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«Предложили от отца отказаться. Это сын откажется от отца!» Лукашенко - о скандале с новым руководством НОК
Лукашенко сегодня после «Минской лыжни» прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в предстоящей Олимпиаде в Токио и скандала вокруг...
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