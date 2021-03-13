ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие курсы валют сегодня в обменниках

13.03.2021 13:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские банки, отреагировав на пятничные торги на БВФБ, установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.

Какие курсы валют сегодня в обменниках

Так, по данным select.by на 13:40, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,593, а купить по 2,598 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,623).

А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:

  • евро 3,095 / 3,097 (3,125);
  • 100 российских рублей 3,516 / 3,53 (3,59).

На прошедшей рабочей неделе (8-12 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские банки, отреагировав на пятничные торги на БВФБ, установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Предложили от отца отказаться. Это сын откажется от отца!» Лукашенко - о скандале с новым руководством НОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by