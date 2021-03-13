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Какие курсы валют сегодня в обменниках
Источник материала: Навiны
Белорусские банки, отреагировав на пятничные торги на БВФБ, установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.
Так, по данным
А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:
На прошедшей рабочей неделе (8-12 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Белорусские банки, отреагировав на пятничные торги на БВФБ, установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.
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