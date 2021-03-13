Какие курсы валют сегодня в обменниках

Белорусские банки, отреагировав на пятничные торги на БВФБ, установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.





Так, по данным select.by на 13:40, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,593, а купить по 2,598 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,623).

А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:

евро 3,095 / 3,097 (3,125);

100 российских рублей 3,516 / 3,53 (3,59).