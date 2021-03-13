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А как же Китай и Россия? Лукашенко заявил, что у Беларуси нет друзей в мире

13.03.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко не сомневался, что в ходе «социологического исследования, которое было проведено накануне ВНС», люди на первое место в списке достижений поставят «порядок и стабильность».

А как же Китай и Россия? Лукашенко заявил, что у Беларуси нет друзей в мире
Фото с сайта gazeta.ru

«Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять», — приводит слова Лукашенко его слова.

Он отметил, что нюансы есть, но они не для сегодняшнего дня: «Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет».

 
 
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Александр Лукашенко не сомневался, что в ходе «социологического исследования, которое было проведено накануне ВНС», люди на первое место в сп
 
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