А как же Китай и Россия? Лукашенко заявил, что у Беларуси нет друзей в мире

Александр Лукашенко не сомневался, что в ходе « социологического исследования , которое было проведено накануне ВНС», люди на первое место в списке достижений поставят «порядок и стабильность».



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«Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять», — приводит слова Лукашенко его слова.

Он отметил, что нюансы есть, но они не для сегодняшнего дня: «Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет».