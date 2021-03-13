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А как же Китай и Россия? Лукашенко заявил, что у Беларуси нет друзей в мире
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко не сомневался, что в ходе «
«Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять», — приводит слова Лукашенко его слова.
Он отметил, что нюансы есть, но они не для сегодняшнего дня: «Очень многое есть что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет».
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Александр Лукашенко не сомневался, что в ходе «социологического исследования, которое было проведено накануне ВНС», люди на первое место в сп
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