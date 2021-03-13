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Fiat Brava столкнулся с Volkswagen Passat. Одна женщина погибла, четыре человека в больнице

13.03.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера около шести часов вечера на автодороге Р20 (Витебск — Полоцк — граница Латвии) возле деревни Залесье Полоцкого района произошла авария, сообщают в ГАИ Витебского облисполкома.

64-летний водитель ехал на автомобиле Fiat Brava. На закруглении дороги влево он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. За рулем этой машины сидел 23-летний парень. В результате ДТП 66-летняя пассажирка Fiat Brava погибла на месте происшествия, водитель госпитализирован.

Fiat Brava столкнулся с Volkswagen Passat. Одна женщина погибла, четыре человека в больнице

Водитель второго автомобиля и два 25-летних пассажира также доставлены в УЗ «Новополоцкая ЦГБ».

Fiat Brava столкнулся с Volkswagen Passat. Одна женщина погибла, четыре человека в больнице

 
Теги: Витебск
 
 
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Вчера около шести часов вечера на автодороге Р20 (Витебск — Полоцк — граница Латвии) возле деревни Залесье Полоцкого района произошла авария, сообщают в ГАИ...
 
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