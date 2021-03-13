Fiat Brava столкнулся с Volkswagen Passat. Одна женщина погибла, четыре человека в больнице

Источник материала: Onliner

Вчера около шести часов вечера на автодороге Р20 (Витебск — Полоцк — граница Латвии) возле деревни Залесье Полоцкого района произошла авария, сообщают в ГАИ Витебского облисполкома.

64-летний водитель ехал на автомобиле Fiat Brava. На закруглении дороги влево он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. За рулем этой машины сидел 23-летний парень. В результате ДТП 66-летняя пассажирка Fiat Brava погибла на месте происшествия, водитель госпитализирован.





Водитель второго автомобиля и два 25-летних пассажира также доставлены в УЗ «Новополоцкая ЦГБ».



