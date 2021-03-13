Лукашенко призвал «не париться» по поводу ситуации вокруг НОК и высказался о фильме про «золотое дно»

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко находится в «Раубичах» на спортивном празднике «Минская лыжня». Во время мероприятия он пообщался с журналистами, затронув в том числе ситуацию вокруг НОК и «Евровидения», передает БЕЛТА.

О НОК

Лукашенко призвал «не париться» по поводу ситуации с НОК и обратил внимание на политизацию соответствующих вопросов.

Один из журналистов в своем вопросе отметил, что МОК не признает Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Беларуси.

— Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже давно признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались, — заметил Лукашенко.

— Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо, — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание, что Виктор и так уже на протяжении длительного времени фактически работает на посту руководителя НОК:

— Я там «зонтик» для этой организации (речь о периоде, когда Александр Лукашенко возглавлял НОК, а первым вице-президентом был Виктор Лукашенко. — Прим. БЕЛТА). Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне (Олимпийского собрания НОК Беларуси. — Прим. БЕЛТА): Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше.

О безопасности и стабильности

Кроме этого, журналисты упомянули социологическое исследование, которое было проведено накануне ВНС. Согласно обнародованной информации, 72,9% опрошенных отметили порядок и стабильность в стране, 57,3% — суверенитет и независимость. Среди общенациональных целей на первом месте также обеспечение стабильности и безопасности — за это проголосовали 68,6% опрошенных.

— То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданно. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью, — сказал Лукашенко.

О фильме «Золотое дно»

Лукашенко также прокомментировал информацию, озвученную в вышедшем в интернете фильме, где рассказывается о роскоши, в которой он якобы живет.

— Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что еще не смотрел этот фильм.

— Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ, — уточнил Лукашенко. — Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет.

Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое, ибо, особенно в глазах тех людей, которые его поддерживают, выглядел бы крайне негативно.

— Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине, — отметил он. — Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?

О «Евровидении»

В том числе Лукашенко высказался и о «Евровидении». Он считает, что требования Европейского вещательного союза к песне белорусских участников песенного конкурса этого года — группе «Галасы ЗМеста» — только добавили им авторитета.

— Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос, — сказал он.

(будет дополнено)