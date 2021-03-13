Обиделся на автобус и стал учить. Такой резкий, потому что номера не местные? (видео)

Источник материала: Onliner

Очевидцем некрасивой ситуации на улице Немиге в Минске стал наш читатель с ником atwa. Водитель белого Volkswagen решил доказать что-то водителю автобуса: стал учить. С учетом погодной и дорожной обстановки его действия могли привести к самым серьезным последствиями. Вообще говоря, и привели: автобус с полным салоном пассажиров частично выехал за пределы проезжей части, заехав колесом на бордюр. До столба оставалось всего пару метров.

Инцидент случился вчера утром, 12 марта. Оба водителя ехали по улице Немиге со стороны Романовской Слободы в направлении площади Богушевича. Автобус отъезжал от остановочного пункта и перестроился сразу в ту полосу, где двигался белый Volkswagen.

— Volkswagen вроде уступал, потом обиделся и наделал делов. Автобус по итогу в бордюре, — рассказал автор видео.

Водителю Volkswagen действительно пришлось притормозить, чтобы впустить перед собой перестраивающийся автобус, хотя о том, насколько неожиданным был для него этот маневр, можно дискутировать. В любом случае все закончилось благополучно: проехали.

— Я не обратил внимания на то, кто был за рулем. Возле остановки он притормозил, поэтому водитель автобуса, видимо, подумал, что ему уступают, и поэтому вырулил. А человек в Volkswagen, видимо, не о том думал. Странное поведение, — поделился своими мыслями с корреспондентом Onliner очевидец.

Водитель легкового авто посчитал, что знает, как реагировать на подобные ситуации. Он опередил автобус, который к тому времени находился уже в крайней правой полосе, затем резко нажал на тормоза. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, наскочил на бордюр.

Volkswagen же продолжил движение.

Нужно вспомнить ПДД, по всей видимости. Пункт 91.4: «Водителю запрещается создавать препятствие для дорожного движения, двигаясь без вынужденной необходимости с малой скоростью»; пункт 91.5: «Водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия».

Давайте также вспомним понятие аварийной обстановки — «Под созданием аварийной обстановки понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц».

Нарушение ПДД, повлекшие создание аварийной обстановки, влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Есть, правда, один нюанс, который может усложнить действия правоохранительных органов: на автомобиле установлены украинские регистрационные знаки. Не исключено, что этот момент и добавил «храбрости» водителю Volkswagen.

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