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Матч открытия чемпионата Беларуси по футболу 2021 года посетили 180 (!) зрителей

13.03.2021 14:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Матч открытия чемпионата Беларуси по футболу 2021 года посетили 180 (!) зрителей
Иллюстративное фото
На матч открытия чемпионата Беларуси по футболу этого года между командами «Ислочь» и «Славия Мозырь» пришли посмотреть всего 180 зрителей. Об этом сообщает Белорусская федерация футбола.

И при этом мы не знаем, сколько из них были солдатами-срочниками! В Беларуси принято приводить их на спортивные мероприятия, когда «не хватает» зрителей. Но трибуну, на которой располагались зрители, в трансляции не показывали.

Стадион ФК «Минск», на котором проходил матч, вмещает 3 тысячи человек. Вход был свободный.

В этом году фанаты белорусских футбольных клубов бойкотируют чемпионат из-за политической ситуации. Они протестуют против фальсификации выборов, безнаказанности насилия и того факта, что клубы не выражают свою позицию по этому поводу.
 
Теги: Минск
 
 
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Стадион ФК «Минск», на котором проходил матч, вмещает 3 тысячи человек.
 
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