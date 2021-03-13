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Матч открытия чемпионата Беларуси по футболу 2021 года посетили 180 (!) зрителей
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
И при этом мы не знаем, сколько из них были солдатами-срочниками! В Беларуси принято приводить их на спортивные мероприятия, когда «не хватает» зрителей. Но трибуну, на которой располагались зрители, в трансляции не показывали.
Стадион ФК «Минск», на котором проходил матч, вмещает 3 тысячи человек. Вход был свободный.
В этом году фанаты белорусских футбольных клубов бойкотируют чемпионат из-за политической ситуации. Они протестуют против фальсификации выборов, безнаказанности насилия и того факта, что клубы не выражают свою позицию по этому поводу.
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Стадион ФК «Минск», на котором проходил матч, вмещает 3 тысячи человек.
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