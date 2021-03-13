Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На «Гродно Азоте» будут готовиться к санкциям Евросоюза В «третий пакет» санкций Европейского союза попали несколько белорусских предприятий.

Об этом сообщает пресс-центр «Гродно Азота».В «третий пакет» санкций Европейского союза попали несколько белорусских предприятий: Dana Holdings/Dana Astra, «Синезис», 140-й ремонтный завод, «Агат», «Белтехэкспорт», Управделами президента, МЗКТ. Вероятно, на «Гродно Азоте» ожидают, что предприятий попадёт в четвёртый пакет санкций, который в настоящее время согласовывается.Предприятия концерна «Белнефтехим» уже бывали под экономическими санкциями. Правда, американскими. Их внесли в чёрный список в 2011 году, после того, как 19 декабря 2010 года Лукашенко жёстко разогнал митинг после президентских выборов и задержал нескольких кандидатов в президенты. В настоящее время эти санкции приостановлены. Они будут пересматриваться в апреле.