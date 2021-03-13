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На «Гродно Азоте» будут готовиться к санкциям Евросоюза

13.03.2021 14:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На «Гродно Азоте» будут готовиться к санкциям Евросоюза
«Гродно Азот»
Гендиректор ОАО «Гродно Азот» Игорь Ляшенко поручил разработать меры по организации работы предприятия на случай введения европейских санкций против Беларуси. Вопрос должен быть проработан совместно с концерном «Белнефтехим».

Об этом сообщает пресс-центр «Гродно Азота».

В «третий пакет» санкций Европейского союза попали несколько белорусских предприятий: Dana Holdings/Dana Astra, «Синезис», 140-й ремонтный завод, «Агат», «Белтехэкспорт», Управделами президента, МЗКТ. Вероятно, на «Гродно Азоте» ожидают, что предприятий попадёт в четвёртый пакет санкций, который в настоящее время согласовывается.

Предприятия концерна «Белнефтехим» уже бывали под экономическими санкциями. Правда, американскими. Их внесли в чёрный список в 2011 году, после того, как 19 декабря 2010 года Лукашенко жёстко разогнал митинг после президентских выборов и задержал нескольких кандидатов в президенты. В настоящее время эти санкции приостановлены. Они будут пересматриваться в апреле.
 
Теги: Гродно
 
 
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В «третий пакет» санкций Европейского союза попали несколько белорусских предприятий.
 
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