ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти каждый десятый белорус живет меньше чем на 300 рублей в месяц

13.03.2021 14:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Почти каждый десятый белорус живет меньше чем на 300 рублей в месяц
Ресурсы таковы, что приходится считать монетки / TUT.by
Национальный статистический комитет опубликовал данные по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов жителей Беларуси. Они получены выборочным обследованием домашних хозяйств по уровню жизни.

Оказалось, что 9,3% белорусов живут меньше чем на 300 рублей в месяц, а половина — 45,5% — располагает менее, чем 500 рублями в месяц.

Тех же, у кого на месяц есть больше 1000 рублей, всего 8,7%. Больше всего их в Минске — 18,4%. А меньше всего — в Могилёвской области — 5,3%.

Подробные данные о располагаемых ресурсах выше 1000 рублей Белстат не приводит.

Почти каждый десятый белорус живет меньше чем на 300 рублей в месяц

Среднедушевые располагаемые ресурсов жителей Беларуси / Белстат
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробные данные о располагаемых ресурсах выше 1000 рублей Белстат не приводит.
 
Новости дня
Новости разные
 
США поднимают ставки перед началом переговоров с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by