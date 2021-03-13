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Почти каждый десятый белорус живет меньше чем на 300 рублей в месяц
Источник материала: UDF
Ресурсы таковы, что приходится считать монетки / TUT.by
Оказалось, что 9,3% белорусов живут меньше чем на 300 рублей в месяц, а половина — 45,5% — располагает менее, чем 500 рублями в месяц.
Тех же, у кого на месяц есть больше 1000 рублей, всего 8,7%. Больше всего их в Минске — 18,4%. А меньше всего — в Могилёвской области — 5,3%.
Подробные данные о располагаемых ресурсах выше 1000 рублей Белстат не приводит.
Среднедушевые располагаемые ресурсов жителей Беларуси / Белстат
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Подробные данные о располагаемых ресурсах выше 1000 рублей Белстат не приводит.
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