Источник материала: UDF



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«Фишер не приехала сейчас. США берут перерыв до апреля месяца, чтобы посмотреть, как пройдут мартовские протесты. Будет нехорошо, если на фоне протестов приедет посол и будет вручать верительные грамоты. Но если все будет спокойно для власти, она может приехать и раньше», – сказал Тышкевич.

«В любом случае США будут давить риторически из Вашингтона и через своих представителей в Европе – Литву и Польшу. С другой стороны, будет прямой контакт и непубличный торг с окружением Лукашенко по выходу из кризиса.



Для Штатов это важно, потому что про свое участие в белорусских процессах недвузначно заявил Китай. Есть фактор будущих переговоров с Россией. Поэтому США будут приходить потихоньку в Беларусь. Это не приведет к мгновенным изменениям», – сказал Тышкевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США поднимают ставки перед началом переговоров с Лукашенко США будут приходить потихоньку в Беларусь.

Об этом в интервью youtube-каналу Ukrlife.tv заявил бежавший в Киев белорусский прозападный политологкорреспондент «ПолитНавигатора».Намечающийся визит в Вашингтон, по его словам, является «законом жанра»: США максимально поднимают ставки перед началом переговоров с Минском.