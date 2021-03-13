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USAGM призвало власти Беларуси освободить Игоря Лосика

13.03.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) осудило решение белорусских властей выдвинуть новые обвинения против белорусского блогера Игоря Лосика.

«Недопустимо, чтобы репортаж о белорусских выборах стоил уважаемому журналисту свободы», — заявила исполняющая обязанности генерального директора USAGM Келу Чао.

«Белорусские власти должны снять с Игоря все обвинения и немедленно освободить его», — подчеркнула руководитель USAGM, передает БелаПАН.

28-летний создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года, он признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.

Летом Лосика обвинили по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). По этой статье Лосику грозит до восьми лет лишения свободы.

Блогер вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Голодовка Лосика длилась 42 дня и вызвала большой резонанс. 25 января Лосик передал, что решил прекратить голодовку, потому что его «потрясла невероятная волна солидарности».

11 марта стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение, в ответ он пытался порезать вены и объявил сухую голодовку. По какой статье предъявлено обвинение, пока не уточняется.

 
 
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Агентство США по глобальным медиа (USAGM) осудило решение белорусских властей выдвинуть новые обвинения против белорусского блогера Игоря Лосика.
 
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