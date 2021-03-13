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Стоимость биткоина впервые превысила $59 тыс.
Источник материала: АФН
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла превысила отметку в $59 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.
На 13:32 биткоин торгуется у отметки нового исторического максимума $59,588 тыс. Исторический максимум составляет $59635,69.
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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла превысила отметку в $59 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.
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