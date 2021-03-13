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Лукашенко назвал фильм оппозиции о его роскошной жизни ложью

13.03.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 13 марта, Александр Лукашенко пообщался с журналистами в Минске и ответил на их вопросы, в том числе и о недавнем фильме оппозиции о его богатствах.


Фото с сайта belnaviny.by

Он признался, что до сих пор не посмотрел этот фильм, ведь расследование достаточно длинное, а времени на его просмотр нет. 

Однако анализ фильма ему уже предоставили. Он возмущен лживостью авторов расследования.

 «Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», — заявил Лукашенко. 
 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 13 марта, Александр Лукашенко пообщался с журналистами в Минске и ответил на их вопросы, в том числе и о недавнем фильме оппозиции о его богатствах.
 
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