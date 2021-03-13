﻿ В Беларуси 9,3 % населения живут меньше чем на 300 рублей в месяц. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси 9,3 % населения живут меньше чем на 300 рублей в месяц

13.03.2021 14:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные за 2020 год по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов жителей нашей страны, которые были получены путем выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.


Фото: Фишки. нет 

Так, по данным Белстата, пишет newsbel.by, меньше чем на 300 рублей в месяц в нашей стране живут 9,3 % граждан, чуть меньше половины (45,5 %) располагают менее, чем 500 рублями в месяц. 

Всего 8,7 % белорусов располагают более чем 1000 рублей в месяц. В Минске их 18,4 %, а в Могилевской области — всего 5,3 %.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные за 2020 год по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов жителей нашей страны, которые были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко призвал «не париться» по поводу ситуации вокруг НОК и высказался о фильме про «золотое дно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by