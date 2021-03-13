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В Беларуси 9,3 % населения живут меньше чем на 300 рублей в месяц
Источник материала: Партизан
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные за 2020 год по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов жителей нашей страны, которые были получены путем выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
Фото: Фишки. нет
Так, по данным Белстата,
Всего 8,7 % белорусов располагают более чем 1000 рублей в месяц. В Минске их 18,4 %, а в Могилевской области — всего 5,3 %.
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Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные за 2020 год по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов жителей нашей страны, которые были...
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