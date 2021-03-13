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Обнищание белорусов идет фантастическими темпами

13.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Обнищание белорусов идет фантастическими темпами

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  • 13.03.2021, 13:57
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Обнищание белорусов идет фантастическими темпами

Реальность уже не может скрывать и лживая «статистика» властей.

В Беларуси 45,5% населения ежемесячно имеют в распоряжении сумму меньше 500 рублей. Это следует из данных Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в 2020 году, сообщает tut.by.

Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние.

По данным на 1 апреля 2020 года, население Беларуси составляло 9 миллионов 397,8 тысячи человек. Это означает, что примерно 4 миллиона 276 тысяч человек живут на сумму до 500 рублей в месяц.

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Реальность уже не может скрывать и лживая «статистика» властей.
 
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