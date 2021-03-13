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«Саша, твоя зима закончилась!»: по Минску прокатились акции солидарности

13.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Саша, твоя зима закончилась!»: по Минску прокатились акции солидарности

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  • 13.03.2021, 13:55
«Саша, твоя зима закончилась!»: по Минску прокатились акции солидарности

Жители столицы вышли на протесты сразу в нескольких районах.

Жители Минска провели акции в поддержку политзаключенных, сообщает телеграм-канал «Баста!».


Партизаны Семково готовятся к Дню Воли.


Столичная Чижовка напоминает о политзаключенных, которые выбирают голодовку как способ борьбы за свои права.

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Теги: Минск
 
 
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Жители столицы вышли на протесты сразу в нескольких районах.
 
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