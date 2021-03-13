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«Саша, твоя зима закончилась!»: по Минску прокатились акции солидарности
Источник материала: Хартия'97
«Саша, твоя зима закончилась!»: по Минску прокатились акции солидарности
Жители столицы вышли на протесты сразу в нескольких районах.
Жители Минска провели акции в поддержку политзаключенных, сообщает телеграм-канал
Партизаны Семково готовятся к Дню Воли.
Столичная Чижовка напоминает о политзаключенных, которые выбирают голодовку как способ борьбы за свои права.
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Жители столицы вышли на протесты сразу в нескольких районах.
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