Источник материала: Хартия'97

В Гродно уволился прокурор, который был гособвинителем в деле таксиста, избитого ОМОНом 12 13.03.2021, 13:32

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С чем связана отставка?

Прокурор Дмитрий Грицук ушел из прокуратуры города Гродно. Он участвовал в некоторых уголовных процессах после президентских выборов — например, был гособвинителем в деле избитого ОМОНом таксиста Алексея Лапы, которого потом обвинили в насилии над омоновцами.

Об этом сообщает Hrodna.life .

Грицук ушел из прокуратуры по соглашению сторон. От других комментариев бывший прокурор отказался.

Дмитрий Грицук поддерживал обвинение по делу гродненского таксиста Алексея Лапы в начале судебного следствия. Позже гособвинителем стал Георгий Смольский.

Также в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четырех человек по событиям 27 сентября, где гособвинителем выступал Дмитрий Грицук. В конце февраля на данном процессе Грицука сменил Сергей Петрашко.

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Дмитрий Грицук — помощник прокурора города Гродно, юрист 2 класса. До работы в прокуратуре Гродно был помощником прокурора Лидского района.

В пресс-службе прокуратуры на вопросы журналистов не ответили, попросив прислать письменный запрос.

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