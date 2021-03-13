Под Гомелем Яндекс. Такси снесло столб: его разломало на две части, машина смята

Источник материала: Tut.by

Под Гомелем такси врезалось в столб, пострадал водитель. Об этом сообщают в сообществе «ЧП Гомель».



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло 13 марта недалеко от бывшего авторынка «Осовцы».

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, съехал с дороги — и врезался в столб. От удара опору освещения разломало пополам.

Машина сильно повреждена. Таксиста увезла скорая.

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