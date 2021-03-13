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Под Гомелем Яндекс. Такси снесло столб: его разломало на две части, машина смята

13.03.2021 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Гомелем такси врезалось в столб, пострадал водитель. Об этом сообщают в сообществе «ЧП Гомель».


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло 13 марта недалеко от бывшего авторынка «Осовцы».

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, съехал с дороги — и врезался в столб. От удара опору освещения разломало пополам.

Машина сильно повреждена. Таксиста увезла скорая.

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Теги: Гомель
 
 
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По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору. От удара ее разломало пополам.
 
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