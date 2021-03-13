|
Под Гомелем Яндекс. Такси снесло столб: его разломало на две части, машина смята
Источник материала: Tut.by
Под Гомелем такси врезалось в столб, пострадал водитель. Об этом
ДТП произошло 13 марта недалеко от бывшего авторынка «Осовцы».
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, съехал с дороги — и врезался в столб. От удара опору освещения разломало пополам.
Машина сильно повреждена. Таксиста увезла скорая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору. От удара ее разломало пополам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)