5 вещей, на которые не стоит надеяться в браке

Источник материала: Tut.by

Почему-то мнение о том, что после свадьбы люди меняются, отношения налаживаются и жизнь в целом становится лучше и приятней, все еще распространено. Но это не так. Штамп в паспорте и красивая церемония ничего не меняют ни в вас, ни в вашем партнере, ни в ваших отношениях. И это естественно. Изменения не происходят по мановению волшебной палочки. Больше того, они и не произойдут, если вы ждете их просто как следствие брака. Вот пять вещей, которых совершенно точно не стоит ждать от него.



Scott Webb, unsplash.com

1. Это спасет наши отношения

Совершенно точно нет. Если вы не находите с партнером общих точек соприкосновения, если у вас разные цели и интересы в жизни, разные представления о нормах и распределении ролей — брак совершенно точно их не изменит, а вот отношения ваши очень вероятно ухудшит еще сильнее. Так что не стоит надеяться на какие-то волшебные способы. Если вы по каким-то причинам все еще хотите быть с этим человеком, стоит тащить его не под венец, а к психотерапевту, который работает с парами. С его помощью вы скорее разберетесь, зачем вы вообще вместе и чего ждете друг от друга.

2. Муж и жена принадлежат друг другу

Муж и жена — два отдельных человека со своими собственными интересами, настроением и личным пространством. Если вы настроены после свадьбы контролировать переписку, проверять телефон и быть всегда в курсе, где и с кем ваш партнер — ох, да вы настоящий абьюзер. И если вы вдруг оказались в роли того, кого так контролируют, то можно один раз объяснить, что вам это не нравится и нарушает ваши границы, но если для вашего партнера это в порядке вещей — бегите из этих отношений как можно скорее. Ничем хорошим это не кончится.



Andreas Rønningen, unsplash.com

3. Секс — это супружеская обязанность

Нет. И это очень вредный словесный оборот, который может попросту маскировать насилие в браке. Да, вы не ослышались: заниматься сексом по принуждению — это изнасилование. Даже если вас связывает запись в паспорте. Жена не должна обеспечивать все сексуальные запросы мужа, если ей это не нравится, не хочется и, о боже, даже если у нее просто болит голова. Подозреваете, что дело не в хронической мигрени, а в чем-то другом? Поговорите с ней напрямую. Спросите, в чем дело, что изменилось, как она вообще себя чувствует и что с ней происходит. Если в браке в какой-то момент сексуальная жизнь становится более спокойной и редкой — это нормально. Но если она сходит на нет — это повод быть откровенными друг с другом и поговорить о том, что происходит, а не давить на «супружеский долг».

4. Вы всегда будете заодно

К сожалению, нет. На многие вещи у вас могут быть совсем разные точки зрения — и это тоже нормально. К примеру, один из партнеров может захотеть завести ребенка, второй же будет считать, что для этого еще слишком рано. Когда речь идет не о мелких бытовых разногласиях, а о фундаментальных решениях, манипуляциями и уговорами такие вещи не решить. И здесь будет честно все обсудить друг с другом и если договориться не выйдет — разойтись.



Brooke Cagle, unsplash.com

5. Вы будете жить долго и счастливо

Совсем не обязательно. У вашего брака может быть миллион разных сценариев развития, и эти сценарии зависит от множества самых разных факторов. Карьера, финансовые изменения, рождение детей — все это меняет и вас, и ваши отношения. Хочется сказать, что для настоящей любви ничто не преграда, но на практике часто оказывается по-другому. Поэтому если вы по-настоящему любите друг друга и дорожите вашими отношениями — будьте откровенны. Будьте честны перед собой и партнером и говорите о затруднениях, которые возникают в вашей паре. Это едва ли не единственный способ их по-настоящему преодолевать.