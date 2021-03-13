После намека на стоимость его одежды Лукашенко заявил, что «костюм не его»

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель попытался заверить журналистов, что носит чужое.

Во время «Минской лыжни» журналисты из президентского пула задали Александру Лукашенко несколько неудобных вопросов. В том числе попросили прокомментировать обвинения в коррупции , прозвучавшие в его адрес в фильме «Золотое дно».





Почти тут же состоялся забавный и показательный эпизод. По всей видимости, кто-то из журналистов намекнул на стоимость лыжного костюма, в котором правитель выступал на «Минской лыжне». Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.

Костюм не мой. Купил Тетерин ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не одевал – покажу в следующий раз. Александр Лукашенко