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После намека на стоимость его одежды Лукашенко заявил, что «костюм не его»

13.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель попытался заверить журналистов, что носит чужое.

Во время «Минской лыжни» журналисты из президентского пула задали Александру Лукашенко несколько неудобных вопросов. В том числе попросили прокомментировать обвинения в коррупции, прозвучавшие в его адрес в фильме «Золотое дно».

После намека на стоимость его одежды Лукашенко заявил, что «костюм не его»

Почти тут же состоялся забавный и показательный эпизод. По всей видимости, кто-то из журналистов намекнул на стоимость лыжного костюма, в котором правитель выступал на «Минской лыжне». Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.

Костюм не мой. Купил Тетерин ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не одевал – покажу в следующий раз.

Александр Лукашенко

 
 
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