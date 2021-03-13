|
После намека на стоимость его одежды Лукашенко заявил, что «костюм не его»
13.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель попытался заверить журналистов, что носит чужое.
Во время «Минской лыжни» журналисты из президентского пула задали Александру Лукашенко несколько неудобных вопросов. В том числе попросили прокомментировать
Почти тут же состоялся забавный и показательный эпизод. По всей видимости, кто-то из журналистов намекнул на стоимость лыжного костюма, в котором правитель выступал на «Минской лыжне». Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.
Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правитель в своем репертуаре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)