«В штаны залезли». Лукашенко прокомментировал фильм «Золотое дно» с обвинениями в коррупции

Источник материала: Салiдарнасць

После победы на «Минской лыжне» правитель ответил на вопросы приближенных журналистов.

Его ответы цитирует пресс-служба .





Лукашенко заявил, что еще не смотрел фильм «Золотое дно» , который собрал уже почти 5 миллионов просмотров:

– Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет… Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?

Лукашенко прокомментировал и решение МОК не признавать Виктора Лукашенко главой НОК:

– Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже дано признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались… Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо.

…Потом они (МОК) прислали требование накануне (собрания НОК): Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 – не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше.

Не обошел стороной правитель и скандал с отстранением белорусских участников от «Евровидения»:

– Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос.

Добавим, что правитель впервые за долгое время ответил на более-менее острые вопросы журналистов.