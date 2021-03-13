НАУ: деньги от реализации гособлигаций «пошли на репрессии против белорусского народа»

Народное антикризисное управление намерено провести на следующей неделе переговоры с представителями Raiffeisen по ситуации с белорусскими гособлигациями, сообщается 13 марта в телеграм-канале НАУ.





Ранее Народное антикризисное управление направило письма инвестфондам, которые летом 2020 года приобрели белорусские еврооблигации на сумму 1,25 млрд долларов, с просьбой предъявить их к досрочному погашению официальным Минском. По мнению НАУ, деньги от реализации облигаций «пошли на репрессии против белорусского народа».

Обращения также были направлены трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду. Среди инвестбанков был австрийский Raiffeisen. Как и еще два инвестбанка, он проводил проверку белорусских бондов перед выпуском, то есть оценивал рискованность облигаций.

В обращении представители НАУ призвали Raiffeisen расторгнуть все отношения с нелегитимным режимом, а также с госкомпаниями, которые его поддерживают и причастны к нарушению прав человека; проверить целевое использование денег, полученных от продажи гособлигаций; приостановить корреспондентские отношения с госбанками до тех пор, пока они не перестанут предоставлять финансовые услуги физическим и юридическим лицам, на которые наложены санкции. Помимо этого, Raiffeisen призвали признать, что выпуск властями Беларуси еврооблигаций в 2020 году был неправомерен и не должен был состояться.

«В этом случае у инвесторов появилось бы основание требовать досрочного погашения облигаций», — поясняет НАУ.

В обращении также предлагалось сделать публичное заявление о позиции компании в отношении своей дальнейшей деятельности и связей с организациями и физическими лицами, причастными к грубым нарушениям прав человека в Беларуси.

«Представители Raiffeisen вышли на связь с НАУ — компания готова к переговорам с демократическими силами. Переговоры о ситуации с белорусскими гособлигациями запланированы на следующую неделю», — говорится в сообщении.

По сведениям НАУ, от гособлигаций Беларуси уже отказались четыре датских инвестиционных фонда, которые купили евробонды перед президентскими выборами 2020 года.

Руководитель НАУ Павел Латушко поблагодарил инвестфонды за позицию и отметил большой вклад белорусской диаспоры в Дании: «Мы удовлетворены текущим результатом кампании Народного антикризисного управления на датском рынке. И в первую очередь хотели бы поблагодарить диаспору белорусов в Дании, они проделали огромную работу».

Народное антикризисное управление было создано в конце октября прошлого года членом президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывшим чиновником и дипломатом Павлом Латушко с одобрения КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской.