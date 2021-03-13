﻿ Лукашенко не доволен, что к нему «в штаны залезли». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко не доволен, что к нему «в штаны залезли»

13.03.2021 14:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко уверяет, что не смотрел скандальный фильм о роскоши первого президента Беларуси, однако без проблем комментирует его.

Лукашенко не доволен, что к нему «в штаны залезли»

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей, — приводит пресс-служба Лукашенко его слова. — Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».

Он заверяет, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое.

«Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине, — сказал Лукашенко после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где его команда в эстафете заняла первое место. — Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?»

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко уверяет, что не смотрел скандальный фильм о роскоши первого президента Беларуси, однако без проблем комментирует его.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гомелем Яндекс. Такси снесло столб: его разломало на две части, машина смята
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by