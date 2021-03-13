Лукашенко не доволен, что к нему «в штаны залезли»

Александр Лукашенко уверяет, что не смотрел скандальный фильм о роскоши первого президента Беларуси, однако без проблем комментирует его.





«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей, — приводит пресс-служба Лукашенко его слова. — Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».

Он заверяет, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое.

«Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине, — сказал Лукашенко после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где его команда в эстафете заняла первое место . — Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?»

Читайте также: