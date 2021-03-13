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Лукашенко не доволен, что к нему «в штаны залезли»
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко уверяет, что не смотрел скандальный фильм о роскоши первого президента Беларуси, однако без проблем комментирует его.
«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей, — приводит пресс-служба Лукашенко его слова. — Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».
Он заверяет, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое.
«Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине, — сказал Лукашенко после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где
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Александр Лукашенко уверяет, что не смотрел скандальный фильм о роскоши первого президента Беларуси, однако без проблем комментирует его.
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