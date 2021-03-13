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Александр Кушнеров

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«Кушнерову дали сутки и уже выпустили. Ну еще палками побили немного. Его же брали не по форме, он подумал, что бандиты – ну а как отличишь? Его же недавно сильно побили «конкуренты», вот он и объяснил: достал нож, потому что думал, что снова напали», – сказал «Нашей Ниве» знакомый с ситуацией источник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вора в законе» Кушнера, который с ножом оказывал сопротивление милиционерам, отпустили после суток - СМИ О задержании криминального авторитета ранее сообщило МВД.

О задержании криминального авторитета ранее сообщило МВД. При этом отмечалось, чтодостал нож и пытался отбиться от сотрудника спецподразделения. Вместе с ним задержали двух человек из России. После всех трех отправили в ИВС.Кушнерову 54 года. Он имеет статус «вора в законе», который оспаривают другие криминальные авторитеты. Кушнер сидел четыре раза. В 1995-м его приговорили к смертной казни, за убийства, которые он совершил в гомельской банде Морозова, в которой был киллером. Однако после приговор изменили на 15 лет тюрьмы. По амнистии Кушнеров вышел в 2008 году.Тем временем белорусские протестующие получают реальные сроки в колонии, например, за сорванную с омоновца балаклаву, как то было в случае с