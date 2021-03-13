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«Вора в законе» Кушнера, который с ножом оказывал сопротивление милиционерам, отпустили после суток - СМИ

13.03.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Вора в законе» Кушнера, который с ножом оказывал сопротивление милиционерам, отпустили после суток - СМИ
Александр Кушнеров
Как сообщает «Наша Ніва», ссылаясь на два не связанных между собой источника, «вора в законе» Александра Кушнерова (Кушнера), задержанного 19 февраля, отпустили без уголовного дела.

О задержании криминального авторитета ранее сообщило МВД. При этом отмечалось, что Александр Кушнеров достал нож и пытался отбиться от сотрудника спецподразделения. Вместе с ним задержали двух человек из России. После всех трех отправили в ИВС.

«Кушнерову дали сутки и уже выпустили. Ну еще палками побили немного. Его же брали не по форме, он подумал, что бандиты – ну а как отличишь? Его же недавно сильно побили «конкуренты», вот он и объяснил: достал нож, потому что думал, что снова напали», – сказал «Нашей Ниве» знакомый с ситуацией источник.


Кушнерову 54 года. Он имеет статус «вора в законе», который оспаривают другие криминальные авторитеты. Кушнер сидел четыре раза. В 1995-м его приговорили к смертной казни, за убийства, которые он совершил в гомельской банде Морозова, в которой был киллером. Однако после приговор изменили на 15 лет тюрьмы. По амнистии Кушнеров вышел в 2008 году.

Тем временем белорусские протестующие получают реальные сроки в колонии, например, за сорванную с омоновца балаклаву, как то было в случае с Натальей Херше.
 
 
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