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Из-за чего могут разрушиться отношения разных знаков зодиака
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Овен (21 марта — 19 апреля)
Овны склонны к тому, что во время скандалов, разборок или ссор, а также если что-то не понравилось, попросту сбегать. Но это явно не выход из ситуации, а лишь ее обострение.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Тельцы часто стремятся найти себе уравновешенного партнёра. И в таком случае все становится весьма ровно и спокойно в любовной жизни. Однако второй половинке так будет очень скучно.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Даже самые крепкие и счастливые отношения Близнецам не составляет труда разрушить. У этих людей двойственная натура. И если одна строит, то другая разрушает. А еще этим людям нужно разнообразие, им одного партнера никогда не бывает достаточно.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам с одной стороны нужно внимание и забота, любовь и комплименты. А с другой – время на себя, чтобы никто не донимал. И такое может сильно раздражать окружающих.
Лев (23 июля — 22 августа)
Львы считают, что только их мнение является правильным, а идеи блестящими. И другого мнения они не воспринимают. Эгоизм способен разрушить любовь.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Девы в душе перфекционисты, которые постоянно стремятся к идеалу и совершенству. Но так в жизни не бывает. Эта черта способна разрушить отношения. А еще Девы обожают критиковать партнера и указывать на его ошибки.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы весьма доступные и социальные люди, и эта черта у них ярко выражена. Это может раздражать вторую половинку и заставлять ее ревновать.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпион может считать, что делает свою вторую половинку счастливой и отдается ей. Однако часто эти люди показывают чувство собственности и слишком сильно ревнуют.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрельцы весьма многогранны, они могут вполне пренебрегать своим партнёром. Заниматься только тем, что этим людям интересно – это вполне нормально. И плевать Стрельцам на то, что хочет партнер.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги полностью отдаются работе, но часто забывают об отдыхе. Они не понимают вторую половинку, которой просто хочется хотя бы иногда наслаждаться жизнью.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолеи просто обожают очаровывать людей и влюблять в себя. При этом они даже в мыслях не хотят серьезных отношений.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы предпочитают просто сбежать в моменты ссор и конфликтов со своим партнером. Поэтому в отношениях с ними может быть скучно. Да и проблемы важно решать, а не сбегать от них.
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Овны склонны к тому, что во время скандалов, разборок или ссор.
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