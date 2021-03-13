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Из-за чего могут разрушиться отношения разных знаков зодиака

13.03.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Из-за чего могут разрушиться отношения разных знаков зодиака
Иллюстративное фото
У всех людей могут происходить ссоры с партнерами. И большинство склонны к тому, чтобы винить всех вокруг себя. Однако на самом деле причина может крыться в знаке зодиака. Ведь он наделяет людей определёнными качествами.

Овен (21 марта — 19 апреля)


Овны склонны к тому, что во время скандалов, разборок или ссор, а также если что-то не понравилось, попросту сбегать. Но это явно не выход из ситуации, а лишь ее обострение.

Телец (20 апреля — 20 мая)


Тельцы часто стремятся найти себе уравновешенного партнёра. И в таком случае все становится весьма ровно и спокойно в любовной жизни. Однако второй половинке так будет очень скучно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)


Даже самые крепкие и счастливые отношения Близнецам не составляет труда разрушить. У этих людей двойственная натура. И если одна строит, то другая разрушает. А еще этим людям нужно разнообразие, им одного партнера никогда не бывает достаточно.

Рак (22 июня — 22 июля)


Ракам с одной стороны нужно внимание и забота, любовь и комплименты. А с другой – время на себя, чтобы никто не донимал. И такое может сильно раздражать окружающих.

Лев (23 июля — 22 августа)


Львы считают, что только их мнение является правильным, а идеи блестящими. И другого мнения они не воспринимают. Эгоизм способен разрушить любовь.

Дева (23 августа — 22 сентября)


Девы в душе перфекционисты, которые постоянно стремятся к идеалу и совершенству. Но так в жизни не бывает. Эта черта способна разрушить отношения. А еще Девы обожают критиковать партнера и указывать на его ошибки.

Весы (23 сентября — 22 октября)


Весы весьма доступные и социальные люди, и эта черта у них ярко выражена. Это может раздражать вторую половинку и заставлять ее ревновать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)


Скорпион может считать, что делает свою вторую половинку счастливой и отдается ей. Однако часто эти люди показывают чувство собственности и слишком сильно ревнуют.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)


Стрельцы весьма многогранны, они могут вполне пренебрегать своим партнёром. Заниматься только тем, что этим людям интересно – это вполне нормально. И плевать Стрельцам на то, что хочет партнер.

Козерог (22 декабря — 19 января)


Козероги полностью отдаются работе, но часто забывают об отдыхе. Они не понимают вторую половинку, которой просто хочется хотя бы иногда наслаждаться жизнью.

Водолей (20 января — 18 февраля)


Водолеи просто обожают очаровывать людей и влюблять в себя. При этом они даже в мыслях не хотят серьезных отношений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)


Рыбы предпочитают просто сбежать в моменты ссор и конфликтов со своим партнером. Поэтому в отношениях с ними может быть скучно. Да и проблемы важно решать, а не сбегать от них.
 
 
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Овны склонны к тому, что во время скандалов, разборок или ссор.
 
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