Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Овен (21 марта — 19 апреля)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Рак (22 июня — 22 июля)

Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за чего могут разрушиться отношения разных знаков зодиака Овны склонны к тому, что во время скандалов, разборок или ссор.

Овны склонны к тому, что во время скандалов, разборок или ссор, а также если что-то не понравилось, попросту сбегать. Но это явно не выход из ситуации, а лишь ее обострение.Тельцы часто стремятся найти себе уравновешенного партнёра. И в таком случае все становится весьма ровно и спокойно в любовной жизни. Однако второй половинке так будет очень скучно.Даже самые крепкие и счастливые отношения Близнецам не составляет труда разрушить. У этих людей двойственная натура. И если одна строит, то другая разрушает. А еще этим людям нужно разнообразие, им одного партнера никогда не бывает достаточно.Ракам с одной стороны нужно внимание и забота, любовь и комплименты. А с другой – время на себя, чтобы никто не донимал. И такое может сильно раздражать окружающих.Львы считают, что только их мнение является правильным, а идеи блестящими. И другого мнения они не воспринимают. Эгоизм способен разрушить любовь.Девы в душе перфекционисты, которые постоянно стремятся к идеалу и совершенству. Но так в жизни не бывает. Эта черта способна разрушить отношения. А еще Девы обожают критиковать партнера и указывать на его ошибки.Весы весьма доступные и социальные люди, и эта черта у них ярко выражена. Это может раздражать вторую половинку и заставлять ее ревновать.Скорпион может считать, что делает свою вторую половинку счастливой и отдается ей. Однако часто эти люди показывают чувство собственности и слишком сильно ревнуют.Стрельцы весьма многогранны, они могут вполне пренебрегать своим партнёром. Заниматься только тем, что этим людям интересно – это вполне нормально. И плевать Стрельцам на то, что хочет партнер.Козероги полностью отдаются работе, но часто забывают об отдыхе. Они не понимают вторую половинку, которой просто хочется хотя бы иногда наслаждаться жизнью.Водолеи просто обожают очаровывать людей и влюблять в себя. При этом они даже в мыслях не хотят серьезных отношений.Рыбы предпочитают просто сбежать в моменты ссор и конфликтов со своим партнером. Поэтому в отношениях с ними может быть скучно. Да и проблемы важно решать, а не сбегать от них.