﻿ Предприятие «Гродно-Азот» готовится к санкциям Евросоюза. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Предприятие «Гродно-Азот» готовится к санкциям Евросоюза

13.03.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На предприятии «Гродно Азот» будут разработаны меры по организации работы на случай введения Евросоюзом санкций. Соответствующее поручение 12 марта дал гендиректор Игорь Ляшенко.


Фото: Журнал "Дело"

«Генеральным директором поручено разработать меры по организации работы в случае введения европейских санкций против Беларуси. Вопрос должен быть проработан совместно с концерном «Белнефтехим», — сообщает пресс-служба предприятия, пишет newsbel.by. 

Совещание руководства «Гродно-Азота» с премьер-министром страны Романом Головченко должно пройти на следующей неделе.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии «Гродно Азот» будут разработаны меры по организации работы на случай введения Евросоюзом санкций. Соответствующее поручение 12 марта дал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фэст «Артысты Перамогі» адновіцца 13 сакавіка канцэртам Маргарыты Ляўчук і Андрэя Павука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by