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Лукашенко заявил, что претензии к песне на «Евровидение» «только авторитета добавили» и это «хороший пиар»

13.03.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко после «Минской лыжни» в Раубичах прокомментировал и «Евровидение».



Он считает, пишет TUT.BY, что заявление Европейского вещательного союза относительно того, что песня белорусских участников этого года — барановичской группы «Галасы ЗМеста» — только добавили им авторитета. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на „Евровидении“, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — сказал Лукашенко.

Напомним, Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что «песня „Я научу тебя“ в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе». Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС. Если это требование не будет выполнено, Беларусь будет дисквалифицирована в этом году.

Песня «Я научу тебя» уже удалена с официального канала ЕВС в YouTube. Пересказать ее текст сложно, но мы можем поделиться цитатами. «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке», «Поспи за плугом — // ночь в разгаре.
Еще далёко до звезды. // Пусть пашут лошади в угаре — // А ты не порти борозды», — поют солисты группы.

Изменения нужно внести достаточно оперативно. 15 марта пройдет встреча глав делегаций в онлайн-формате, после которой страны не имеют права менять участника и текст конкурсных песен.

Лидер белорусской группы «Галасы Зместа» так сказал сегодня РИА Новости о судьбе своей песни на «Евровидении»:

«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится».

«Галасы ЗМеста» — это молодой проект барановичских кавээнщиков. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве выступал за команду КВН «Эскадрон гусар». Затем вернулся домой, в Барановичи. Здесь продолжил развивать кавээновское движение, создал команду «КЛюЖ» (Клуб любителей жизни. — Прим. TUT.BY), с которой выступал в Беларуси и за пределами страны.

Новый проект Дмитрия «Галасы ЗМеста» появился осенью 2020 года как ответ на августовские события.

Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.
 
 
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Александр Лукашенко после «Минской лыжни» в Раубичах прокомментировал и «Евровидение».
 
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