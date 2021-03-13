«Молодцы, но хотелось бы большего». Лукашенко прокомментировал вылет «Динамо» из борьбы за Кубок Гагарина

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко после «Минской лыжни» в Раубичах прокомментировал и выступление хоккеистов минского «Динамо» в Кубке Гагарина. Напомним, в пятом матче 1/8 финала серии плей-офф белорусские хоккеисты проиграли питерскому СКА в овертайме со счетом 3:4 — и вылетели из борьбы за кубок. Но Лукашенко считает, что в целом команда выступила неплохо, сообщает его пресс-служба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые… Ну как за две минуты [до конца игры] можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще. Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5−7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего».

По мнению Лукашенко, на игре минских хоккеистов сказалось и предвзятое судейство: якобы судьи принимали решения в пользу питерской команды, спонсором которой является «Газпром». «Вы же видели: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже».

В целом, считает Лукашенко, руководству ХК «Динамо» «удалось сформировать неплохую команду» после того, как оттуда выкинули тех, «кто распальцованно ходил», и взяли ребят, «которые хотят играть».

Напомним, минское «Динамо» проиграло питерскому СКА 10 марта в овертайме пятого матча со счетом 3:4 и вылетело из Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию со счетом 1:4.