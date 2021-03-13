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Фура и легковушка столкнулись в Быховском районе

13.03.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 12 марта на трассе Могилев — Бобруйск вблизи деревни Чечевичи, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

По информации МЧС, информация об аварии поступила спасателям в 14.36. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что произошло столкновение фуры DAF и легкового автомобиля Volvo.

В результате ДТП 62-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Мужичину при помощи специнструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. 43-летний водитель фуры в аварии не пострадал.


Фото: МЧС

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
 
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