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Фура и легковушка столкнулись в Быховском районе
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла днем 12 марта на трассе Могилев — Бобруйск вблизи деревни Чечевичи, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
По информации
В результате ДТП 62-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Мужичину при помощи специнструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. 43-летний водитель фуры в аварии не пострадал.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
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