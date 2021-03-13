Фура и легковушка столкнулись в Быховском районе

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 12 марта на трассе Могилев — Бобруйск вблизи деревни Чечевичи, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

По информации МЧС , информация об аварии поступила спасателям в 14.36. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что произошло столкновение фуры DAF и легкового автомобиля Volvo.

В результате ДТП 62-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Мужичину при помощи специнструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. 43-летний водитель фуры в аварии не пострадал.



Фото: МЧС

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

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