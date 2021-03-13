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МОК предлагал Виктору Лукашенко отказаться от отца, а Дмитрия Баскова пустить «под нож», — заявил Лукашенко-старший

13.03.2021 15:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко предлагает не париться по поводу того, что Международный олимпийский комитет не признал полномочий Виктора Лукашенко в должности президента НОК Беларуси.

МОК предлагал Виктору Лукашенко отказаться от отца, а Дмитрия Баскова пустить «под нож», — заявил Лукашенко-старший

«Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже давно признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались», — сказал Лукашенко после соревнований на зимнем празднике в Раубичах, где его команда в эстафете заняла первое место.

Он считает, что «нам париться по этому поводу абсолютно не надо», так как «у нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо».

Лукашенко заметил, передает его пресс-служба, что старший сын Виктор уже давно фактически руководил НОК: «Я там "зонтик" для этой организации, первым вице-президентом был Виктор. Все было хорошо».

А дальше Лукашенко поведал историю, которую можно взять для детективного сюжета: «Потом они прислали требование накануне [Олимпийского собрания НОК Беларуси]: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему [Виктору] от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше».

Напомним, на 26 февраля на Олимпийском собрании Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, а глава федерации хоккея Дмитрий Басков вошел в состав исполкома НОК.

8 марта исполком Международного олимпийского комитета на своем заседании не признал полномочия новых президента и исполкома НОК.

Национальный олимпийский комитет Беларуси подверг критике решение исполкома МОК и заявил, что оно «абсолютно необоснованно».

 
 
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Александр Лукашенко предлагает не париться по поводу того, что Международный олимпийский комитет не признал полномочий Виктора Лукашенко в должности президента...
 
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