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«Каждый настоящий белорус сегодня является лидером»

13.03.2021 15:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Каждый настоящий белорус сегодня является лидером»

  • 13.03.2021, 15:11
«Каждый настоящий белорус сегодня является лидером»

Наша страна возрождается, как птица Феникс.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своего читателя под ником «Счастливый Белорус»:

— Обращаюсь к тем, кто хочет найти и посадить лидеров протеста. Ваше дело бессмысленно!

Всех лидеров не пересажаете, и не потому, что не сможете найти.

Лидер-каждый из нас, каждый настоящий белорус и белоруска, каждый, кто желает быть свободным, а это подавляющее большинство населения нашей страны.

Утром вы задержите друга, а уже в вечере на его месте будут два новых лидера, не менее талантливых и готовых на жертвы ради своей свободы и свободы всей страны. И так бесконечно, пока будет хоть один настоящий белорус.

Перемены не остановить, время тьмы и насилия заканчивается!

Наша страна начинает возрождаться, как птица Феникс, и никто уже не сумеет остановить это возрождение! Никто!

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