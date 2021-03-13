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«Каждый настоящий белорус сегодня является лидером»
Источник материала: Хартия'97
«Каждый настоящий белорус сегодня является лидером»
Наша страна возрождается, как птица Феникс.
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— Обращаюсь к тем, кто хочет найти и посадить лидеров протеста. Ваше дело бессмысленно!
Всех лидеров не пересажаете, и не потому, что не сможете найти.
Лидер-каждый из нас, каждый настоящий белорус и белоруска, каждый, кто желает быть свободным, а это подавляющее большинство населения нашей страны.
Утром вы задержите друга, а уже в вечере на его месте будут два новых лидера, не менее талантливых и готовых на жертвы ради своей свободы и свободы всей страны. И так бесконечно, пока будет хоть один настоящий белорус.
Перемены не остановить, время тьмы и насилия заканчивается!
Наша страна начинает возрождаться, как птица Феникс, и никто уже не сумеет остановить это возрождение! Никто!
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Наша страна возрождается, как птица Феникс.
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