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В Кобрине три авто «ябатек» столкнулись по принципу домино

13.03.2021 15:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Кобрине три авто «ябатек» столкнулись по принципу домино

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  • 13.03.2021, 14:57
  • 2,054
В Кобрине три авто «ябатек» столкнулись по принципу домино

В городе проходил провластный автопробег.

В Кобрине на улице Дзержинского произошло ДТП с участием машин ябатек. По принципу домино столкнулись три авто. В городе проходил провластный автопробег, сообщает телеграм-канал «Баста!».



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В городе проходил провластный автопробег.
 
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