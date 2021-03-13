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В Кобрине три авто «ябатек» столкнулись по принципу домино
Источник материала: Хартия'97
В Кобрине три авто «ябатек» столкнулись по принципу домино
В городе проходил провластный автопробег.
В Кобрине на улице Дзержинского произошло ДТП с участием машин ябатек. По принципу домино столкнулись три авто. В городе проходил провластный автопробег, сообщает телеграм-канал
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В городе проходил провластный автопробег.
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