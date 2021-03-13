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Экс-сотрудник Следственного комитета: Над Тараканом смеются и внутри системы, и рядовые граждане

13.03.2021 15:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-сотрудник Следственного комитета: Над Тараканом смеются и внутри системы, и рядовые граждане

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  • 13.03.2021, 14:19
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Экс-сотрудник Следственного комитета: Над Тараканом смеются и внутри системы, и рядовые граждане
Светлана Хилько

У режима практически не осталось ресурсов.

Меняя глав силовых ведомств, Лукашенко выдает свою неуверенность в собственном положении.

Таким мнением с DW поделилась экс-сотрудник Следственного комитета, капитан юстиции Светлана Хилько.

Она отмечает, что сегодня у режима Лукашенко остались ресурсы «лишь на пропаганду и на точечные репрессии, на большее — нет».

Хилько обратила внимание, что практически везде на первые роли выходят представители КГБ. Она иронизирует, что скоро Минздравом и Минобразования будут руководить выходцы из этой спецслужбы.

Экс-сотрудник Следственного комитетауверена, что режиму не удастся запугать народ: «Лукашенко не выглядит страшным — над ним смеются и внутри системы, и рядовые граждане».

Хилько также развенчала миф о том, что «сотрудники силовых ведомств — это какие-то глупые люди, не умеющие анализировать».

«Это вовсе не так, они прекрасно все видят и понимают. У них нет никакого повода себя подставлять, выполняя сомнительные распоряжения. Они не считают, что находятся в одной лодке с Лукашенко», — резюмировала экс-сотрудник Следственного комитета.

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