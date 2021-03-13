Источник материала: UDF



Виктор Лукашенко. Фото: НОК

«Ну тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже давно признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались, — ответил Лукашенко. — Думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо».

«Я там «зонтик» для этой организации (он имеет в виду время, когда возглавлял НОК, а вице-президентом был Виктор. — Прим. TUT.BY). Все было хорошо. Потом они прислали требование [накануне Олимпийского собрания НОК Беларуси]: Диму Баскова «под нож», Лукашенко-1, Лукашенко-2 — не дай Бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше».

«МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении МОК.

«Позицию МОК относительно «непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова — членом исполкома НОК» считаем абсолютно необоснованной… Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорта вне политики». Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко - о «разборках» между НОК и МОК: «Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко» Напомним, что 8 марта МОК объявил о продлении санкций в отношении НОК Беларуси.

сотрудники госСМИ задали вопрос: мол, МОК не признаетглавой Национального олимпийского комитета Беларуси.Лукашенко говорит, что Виктор Лукашенко и так уже на протяжении длительного времени фактически работает на посту руководителя НОК:Напомним, что 8 марта МОК объявил о продлении санкций в отношении НОК Беларуси. Он не признал Виктора Лукашенко президентом, а— членом исполкома.Также МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.Наш НОК отреагировал: